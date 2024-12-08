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خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد والشيوخ يشهدون الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1

خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد والشيوخ يشهدون الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1
8 ديسمبر 2024 23:32

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيوخ وضيوف الدولة، اليوم، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في نسختها الـ 16 التي أقيمت في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

كما شهد منافسات الجولة الختامية كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المدعوين من الدول الشقيقة والصديقة من جميع أنحاء العالم.

وأعطى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إشارة الانطلاق الرسمي للسباق، معلناً بداية الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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ورحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالضيوف والزوار الذين حضروا فعاليات هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهنأ سموه جميع المتسابقين المشاركين في الجولة ومحبي رياضة سباقات السيارات في العالم بنجاح اختتام البطولة والمنافسات التي شهدتها «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» لموسم 2024، معرباً عن تقديره لدور المنظمين والشركاء في إنجاح استضافة الدولة لهذا الحدث الرياضي العالمي.

في ختام الجولة، توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، السائق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2024، التي تنافس فيها 20 سائقاً يمثلون 10 فرق عالمية، وأهدى فوز نوريس لفريق ماكلارين لقب «الصانعين».

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
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