رئيس الدولة في مقدمة مودعيه.. الرئيس الموريتاني يغادر البلاد

غادر البلاد، اليوم، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في ختام زيارة شهد خلالها «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل التي أقيمت بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في مقدمة مودعي فخامة الرئيس الموريتاني لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي.

كما كان في وداع فخامته، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى موريتانيا.