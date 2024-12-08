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علوم الدار

حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1

حمدان بن محمد بن زايد يتوج المتسابق البريطاني لاندو نوريس بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
9 ديسمبر 2024 00:43

توج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، المتسابق البريطاني لاندو نوريس من فريق ماكلارين، بلقب جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في نسختها الـ16، مع نهاية منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا- 1.

وتوج معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المتسابق الإسباني كارلوس ساينز بجائزة المركز الثاني، فيما توّج خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، المتسابق شارل لوكلير، من إمارة موناكو، بجائزة المركز الثالث. 

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وتولى معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، تسليم جائزة الصانعين إلى زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين.

وتحتفل جزيرة ياس في العام القادم باستضافتها النسخة 17 من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1، لتواصل بذلك العاصمة أبوظبي احتضان السباق الختامي من البطولة في حلبة مرسى ياس لغاية 2030.

المصدر: وام
حمدان بن محمد بن زايد
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
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