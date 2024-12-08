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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية
9 ديسمبر 2024 01:13

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على جلالته بالشفاء العاجل.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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