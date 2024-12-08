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علوم الدار

نهيان بن مبارك يفتتح معرض «الفورمولا» للفنانة سارة سكاي

نهيان بن مبارك خلال افتتاح المعرض (وام)
9 ديسمبر 2024 03:53

أبوظبي (وام)

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «الفورمولا» للفنانة التجريدية العالمية سارة سكاي في جاليري الاتحاد للفنون الحديثة، والذي يحتفي بعيد الاتحاد الـ53 للدولة، ويُعتبر أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بالتزامن مع ختام سباقات الفورمولا-1 في جزيرة ياس.
وخلال حفل الافتتاح، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك بجولة في المعرض، برفقة الفنانة سارة سكاي والحضور المدعوين، حيث قدمت رؤى حصرية عن أعمالها ومصادر إلهامها.
يضم المعرض 53 عملاً فنياً، ترمز إلى السنوات الـ 53 منذ قيام دولة الإمارات، وتعكس كل لوحة موضوعات الاتحاد، والحركة، والحيوية، مستوحاة من خلفية الفنانة متعددة الثقافات ونشأتها كفرنسية أميركية في المغرب وإقامتها الحالية في غواتيمالا.
ويحمل المعرض عنوان «معرض الفورمولا»، ويستمر من 7 إلى 20 ديسمبر، متزامناً مع الموسم الثقافي الديناميكي في أبوظبي وختام سباقات الفورمولا-1.
وقالت دينيس أنزويتو، مؤسسة وكالة D’Agency Art التي تمثل سارة سكاي: «أعمال سارة سكاي تجسد سرداً فنياً فريداً يتواصل بعمق مع مشاهديها. يسعدنا أن نقدم رؤيتها الفنية في الإمارات، خاصة ضمن هذا الاحتفال بتراث الدولة وتقدمها».
حفل
وسلط حفل الافتتاح الضوء على قوة الفن في توحيد القلوب، حيث جمع كبار الشخصيات وعشاق الفن وهواة الاقتناء من مختلف أنحاء العالم، ويقدم المعرض المميز تجربة فنية عميقة، تحتفي بإرث دولة الإمارات، وتعرض تفسير سارة سكاي للحركة، والعاطفة، والشكل.

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