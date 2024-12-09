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علوم الدار

4.9 أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

4.9 أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
9 ديسمبر 2024 08:26

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الاثنين.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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