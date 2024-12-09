4.9 أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الاثنين.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 4.9 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.