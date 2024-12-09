الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ رجلاً وامرأة سائحين عالقين في قمة أحد جبال الإمارة

جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ رجلاً وامرأة سائحين عالقين في قمة أحد جبال الإمارة
9 ديسمبر 2024 11:30

تمكن جناح جو شرطة رأس الخيمة (طيران الشرطة)، بمعاونة قسم البحث والإنقاذ من إنقاذ شخصين رجل وامرأة آسيويين، تعرضوا للانهاك أثناء تسلقهم في قمة أحد جبال الإمارة، على ارتفاع 3000 قدم.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة بأن بلاغاً ورد إلى قسم جناح الجو، من غرفة العمليات يفيد بوجود شخصين رجلاً وامرأة سياح عالقين في إحدى قمم المناطق الجبلية في رأس الخيمة، وعلى الفور تم تحريك إحدى طائرات جناح الجو العمودية إلى الموقع، وتم العثور عليهم وتم تقديم العون اللازم لهم وانقاذهم، وانزالهم بصحة جيدة.

وناشدت شرطة رأس الخيمة مرتادي الجبال وهواة تسلق القمم والمرتفعات في الإمارة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند المسير بين الجبال والوديان، وتجنب التوغل في الأماكن الوعرة أو الصعود لمستوى ارتفاع عالي قد يعرض حياتهم إلى الخطر كما يحول دون التمكن من إنقاذهم، وتأتي هذه المهمة بالتعاون مع الجهات المختصة تعزيزاً لسرعة الاستجابة، وضمان تحقيق جودة الحياة الأمنية في مجتمع الإمارة، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.

أخبار ذات صلة
أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة
سعود بن صقر: المواطن محور المسيرة التنموية الشاملة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
"مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
"مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
اليوم 12:58
أوتايجوي يُمثل «جولف الإمارات» للمرة الأولى
الرياضة
أوتايجوي يُمثل «جولف الإمارات» للمرة الأولى
اليوم 12:32
"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يحصل على اعتماد الجاهزية والمرونة الدولي
علوم الدار
"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يحصل على اعتماد الجاهزية والمرونة الدولي
اليوم 12:29
الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»
الرياضة
الظفرة يواصل رحلة الصدارة في دوري «الأولى»
اليوم 11:49
قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
علوم الدار
ضمن "الفارس الشهم 3".. وصول قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©