ضمن "الفارس الشهم 3".. وصول قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة

عبرت قافلة محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار دور دولة الإمارات الإغاثي لمواجهة نقص الطحين ودعم الأسر المتضررة ضمن "عملية الفارس الشهم 3"، وسعيها المتواصل لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القافلة من 8 شاحنات تحمل على متنها أكثر من 100 طن من الطحين، و4 صهاريج مياة بسعة 5 آلاف جالون للصهريج الواحد، وعدد 2 صهريج صرف صحي.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية، إلى 138 قافلة تتألف كل منها من 8 شاحنات تقريبا، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن العملية حتى اليوم، أكثر من 27205.8 طن والتي دخلت عبر المعابر البرية، وأسهمت في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتسعى دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "الفارس الشهم 3"، إلى ترسيخ دورها الإنساني والإغاثي منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ورفع المعاناة عنهم، واستمرار تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها القطاع، من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية في القطاع لتخفيف معاناة الأسر الفلسطينية النازحة، في خطوة إنسانية تهدف من خلالها إلى مساندة الأشقاء في قطاع غزة.