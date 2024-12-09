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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لدولة الكويت

سعود بن صقر يستقبل القنصل العام لدولة الكويت
9 ديسمبر 2024 16:01

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة القنصل العام، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية، مثنياً على جهوده في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة في شتى المجالات، ومؤكداً على عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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من جانبه أشاد سعادة علي سالم الذايدي، بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد، معرباً عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله قنصلاً عاماً لبلاده لدى الدولة.

المصدر: وام
سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
الكويت
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