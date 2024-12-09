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علوم الدار

حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية

حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية
9 ديسمبر 2024 16:24

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، سائلين سموهم المولى عز وجل أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل.

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كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقيتات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

المصدر: وام
الإمارات
ملك المغرب
حكام الإمارات
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