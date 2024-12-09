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قائد عام شرطة أبوظبي يؤكد أهمية التوعية للوقاية من مخاطر الفساد

قائد عام شرطة أبوظبي يؤكد أهمية التوعية للوقاية من مخاطر الفساد
9 ديسمبر 2024 16:42

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفاهيم النزاهة في مجتمعنا بالتعاون مع مختلف الجهات.


وأوضح معاليه في كلمة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، أن شرطة أبوظبي حققت مكانة متقدمة في غرس قيم النزاهة الوظيفية وتعزيز الوعي بمخاطر الفساد من خلال العمل وفق منظومة متكاملة تركز على غرس قيم المواطنة الإيجابية. وأثنى معاليه على التعاون القائم بين شرطة أبوظبي وجهاز أبوظبي للمحاسبة والمؤسسات المحلية في تفعيل آليات الإبلاغ عن التجاوزات، وصولاً إلى بيئة وظيفية تنعم بالنزاهة بكافة أشكالها وأنماطها.


ودعا إلى أهمية إثراء الوعي المجتمعي بالشفافية وغرس قيم النزاهة الوظيفية وترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية والإبلاغ عن حالات الفساد، والسعي إلى نشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في الورش لبناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.


وحث معاليه على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات في تعزيز القيم والسلوكيات الوظيفية الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، والالتزام بتطبيق التشريعات وأدوات الحوكمة وتعزيز سلطة القانون، مساهمةً في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

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