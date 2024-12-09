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علوم الدار

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في مبارك محمد المطيوعي المنصوري

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في مبارك محمد المطيوعي المنصوري
9 ديسمبر 2024 17:04

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، اليوم الاثنين، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى مبارك محمد بن عيسى المطيوعي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

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وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، وأبنائه محمد وحمدان وراشد وأحمد وسالم وعيسى مبارك المطيوعي، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
محمد بن راشد
دبي
الإمارات
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