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علوم الدار

حاكم الفجيرة يطلع على ملف التوطين وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين

حاكم الفجيرة يطلع على ملف التوطين وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين
9 ديسمبر 2024 17:25

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، حرص القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على ملف التوطين، وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن تحولاً فعالاً لدفع عجلة التطور وإنجاح ملف التوطين بكل جوانبه، معرباً سموه عن تطلعه لمواصلة هذه النجاحات في ظل دعم القيادة الرشيدة وتطوير القدرات الوطنية بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وخليل خوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين، والدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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واطلع سموه، خلال اللقاء، من معالي الدكتور عبد الرحمن العور، على خطط وبرامج وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يتعلق بملف التوطين الذي يتصدّر سلم أولويات حكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة، مشيداً بالجهود المبذولة في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة، والمتمثلة في خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص وتعزيز مهاراتهم وتأهيلهم وتدريبهم، بما يعزز من دورهم في المسيرة التنموية للدولة.
وأكد سموه اعتزازه وفخره بالإنجازات والنتائج الملموسة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ونجاح السياسات الحكومية لخلق الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاع الخاص، وتعزيز كفاءات ومهارات أبناء الوطن، وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
وتقدم معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للمشاريع والمبادرات التي تخدم ملف التوطين.
حضر اللقاء معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

المصدر: وام
حمد بن محمد الشرقي
حاكم الفجيرة
التوطين
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