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علوم الدار

"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار غداً

أبوظبي
9 ديسمبر 2024 18:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم مع احتمال سقوط أمطار آخر الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الشمالية والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والمد الثاني عند الساعة 19:43، والجزر الأول عند الساعة 14:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:51 والمد الثاني عند الساعة 04:51، والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 22:38.

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المصدر: وام
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