الإثنين 9 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الصربي

سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الصربي
9 ديسمبر 2024 19:22

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي ألكسندر فولين، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية صربيا.
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة سبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما الرشيدة نحو تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما تم تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، لما لذلك من دور حيوي في تحقيق الازدهار وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتجسيد الرؤية المشتركة نحو بناء مستقبل يسوده التقدم والسلام.
حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتورة دانيكا سافوفيتش، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا لدى الإمارات، وعدد من ضباط وزارة الداخلية ومن أعضاء الوفد الصربي الضيف.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: حلبة مرسى ياس أيقونة باهرة في عالم سباقات الفورمولا 1
سيف بن زايد: حماية الأطفال واجب أخلاقي ومسؤولية جماعية
المصدر: وام
سيف بن زايد
صربيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
اليوم 19:36
فريق إطفاء يكافح حريق المبنى المنهار جراء انفجار في لاهاي
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مبنى في لاهاي
اليوم 20:44
ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
الرياضة
ميسي خارج تشكيلة العام لاتحاد اللاعبين المحترفين
اليوم 20:28
جندي أوكراني في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن نشر قوات غربية في أوكرانيا
اليوم 20:18
كول بالمر: سعيد بإعادة الفرحة لجماهير تشيلسي
الرياضة
كول بالمر: سعيد بإعادة الفرحة لجماهير تشيلسي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©