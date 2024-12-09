سيف بن زايد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء الصربي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معالي ألكسندر فولين، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية صربيا.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة سبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما الرشيدة نحو تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، كما تم تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، لما لذلك من دور حيوي في تحقيق الازدهار وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتجسيد الرؤية المشتركة نحو بناء مستقبل يسوده التقدم والسلام.

حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، والدكتورة دانيكا سافوفيتش، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية صربيا لدى الإمارات، وعدد من ضباط وزارة الداخلية ومن أعضاء الوفد الصربي الضيف.