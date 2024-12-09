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رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية

رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان التطورات الإقليمية
9 ديسمبر 2024 19:36

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اتصال هاتفي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. 
كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 
كما تطرق الاتصال إلى تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية. 
وشدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
أورسولا فون دير لاين
منطقة الشرق الأوسط
اتصال هاتفي
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