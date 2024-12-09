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علوم الدار

«مدرستنا خضراء» لتوعية الطالبات

«مدرستنا خضراء» لتوعية الطالبات
10 ديسمبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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عام الاستدامة
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ضمن جهودها التوعوية والتثقيفية بأهمية الزراعة والتشجير في تحسين معايير جودة الحياة والاستدامة، وزيادة المناطق الخضراء، ودورها في تعزيز المظهر الجمالي والبيئة الصحية النظيفة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، مبادرة توعية لطالبات مدرسة المها للبنات- الحلقة الثالثة، تحت مسمى (مدرستنا خضراء)، بالتعاون مع شركة بساتين لتنسيق الحدائق.
وتم خلال المبادرة تقديم شرح للطالبات حول أهمية الزراعة والتشجير في تحسين جودة الحياة والاستدامة، وتعزيز عناصر التجميل الطبيعي، والأثر الإيجابي الذي سوف ينعكس على البيئة وأفراد المجتمع من زيادة الرقعة الزراعية والمناطق الخضراء.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
الاستدامة
الزراعة
التشجير
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