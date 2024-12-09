«مدرستنا خضراء» لتوعية الطالبات

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن جهودها التوعوية والتثقيفية بأهمية الزراعة والتشجير في تحسين معايير جودة الحياة والاستدامة، وزيادة المناطق الخضراء، ودورها في تعزيز المظهر الجمالي والبيئة الصحية النظيفة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، مبادرة توعية لطالبات مدرسة المها للبنات- الحلقة الثالثة، تحت مسمى (مدرستنا خضراء)، بالتعاون مع شركة بساتين لتنسيق الحدائق.

وتم خلال المبادرة تقديم شرح للطالبات حول أهمية الزراعة والتشجير في تحسين جودة الحياة والاستدامة، وتعزيز عناصر التجميل الطبيعي، والأثر الإيجابي الذي سوف ينعكس على البيئة وأفراد المجتمع من زيادة الرقعة الزراعية والمناطق الخضراء.