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علوم الدار

شراكة بين مكتب الذكاء الاصطناعي و«يو آي باث» لتعزيز مهارات الكوادر الإماراتية

عمر العلماء ودانييل دينيس خلال توقيع اتفاقية الشراكة (من المصدر)
10 ديسمبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة «يو آي باث» UiPath، الشركة الرائدة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول «الأتمتة الوكيلة» - النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقعها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ودانييل دينيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «UiPath»، إلى تطوير حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية، ودعم الكوادر الإماراتية وتنمية مهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع توجهات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ورؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، نائب مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكة والتعاون مع رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص المتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، بما يعزز الجهود لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبد الرحمن المحمود: إن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستسهم في دعم جهود تحقيق استراتيجياتنا الوطنية، وستوفر الممكنات اللازمة لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن الشراكة ستدعم جهود بناء قدرات الكوادر الحكومية وإعدادها للوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
من جهته، صرّح زكريا حلتوت، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «UiPath»: «استطاعت دولة الإمارات أن تدرك سريعاً الإمكانيات الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ونسعد بدعم حكومة دولة الإمارات في مهمتها لدمج الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها وتمكين موظفي القطاع الحكومي والخريجين من اكتساب مهارات متميزة في هذا المجال. وتعزز هذه المبادرة الرؤية الطموحة لدولة الإمارات بأن تصبح دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي واستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد والتعليم والمجتمع». 

عمر العلماء
الكوادر الإماراتية
الإمارات
الكوادر الوطنية
مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
الذكاء الاصطناعي
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