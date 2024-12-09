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علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعرّف 40 طالباً من جامعة السوربون على إجراءات التقاضي

«قضاء أبوظبي» تعرّف 40 طالباً من جامعة السوربون على إجراءات التقاضي
10 ديسمبر 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، جولة تعريفية لـ 40 طالباً من طلاب كلية القانون بجامعة السوربون- أبوظبي، بهدف إثراء معارفهم النظرية وربطها بالتطبيقات العملية، وتعزيز قدراتهم، وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم المستقبلي، من خلال نقل المعرفة حول أنظمة التقاضي والنظم التشريعية والقوانين وآليات العمل والإجراءات في المحاكم.
ويأتي تنظيم هذه الجولة في إطار الجهود الداعمة إلى رفع مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية، ترسيخاً للمكانة التنافسية على المستوى الدولي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لثقل المهارات ودعم الإبداع والريادة والابتكار.
إلى ذلك، تمكن الطلاب خلال الجولة التعريفية من حضور جلسة عقد زواج مدني، والوقوف على الإجراءات القانونية في محكمة الأسرة المدنية، والتي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.

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