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علوم الدار

اختبار الرياضيات.. سهولة الأسئلة فاجأت طلبة الثاني عشر

الامتحان توزع على خمسة أسئلة في الورقي و15 سؤالاً في الإلكتروني (من المصدر)
10 ديسمبر 2024 01:00

دينا جوني (أبوظبي) 

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أدى طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المسارات التعليمية أمس اختبار مادة الرياضيات في الأسبوع الأخير من امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024-2025.
وأمضى الطلبة ساعتين ونصف الساعة في اللجان الامتحانية لحل الاختبار الذي توزع على خمسة أسئلة في الورقي و15 سؤالاً في الإلكتروني.
وبالرغم من عدم خروجهم المبكر من قاعات الامتحان، إلا أن الطلبة عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بسهولة امتحان الرياضيات الذي طالما شكّل تحدياً لهم، وأحياناً عائقاً من دون تحقيق الدرجات التي يطمحون لها. 
وقال الطلاب يوسف العنيزي، وسالم محمد البلوشي، وأحمد الطويل: إن عطلة نهاية الأسبوع أمضوها في المذاكرة والمتابعة مع الأساتذة وحضور حصص أكاديمية تمكين الرقمية، استعداداً لما وصفوه بـ«الامتحان الكبير». 
وأشاروا إلى أن الورقة الامتحانية أسعدتهم كثيراً، كونها تضمنت أسئلة معقولة من ناحية المهارات المرتفعة، وأن الاختبار من دون شك احتاج الزمن المخصص له كاملاً للتمكن من الإجابة بروية عن كل الأسئلة، ومع المهارات العديدة التي يقيسها الاختبار إلا أن الطلبة أكدوا أنها لم تخرج عن سياق الهياكل الامتحانية المعتمدة.

طلبة الصف الثاني عشر
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