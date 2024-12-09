«الإمارات الصحية» تفوز بجائزة أفضل مركز اتصال في قطاع الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

حصدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جائزة «أفضل مركز اتصال» في قطاع الرعاية الصحية، ضمن جوائز «إنسايت ميدل إيست» المتخصصة في خدمات مراكز الاتصال بالشرق الأوسط لعام 2024، وتعكس هذه الجائزة التزام المؤسسة بتعزيز جودة خدماتها لتقديم تجربة متعاملين استثنائية، بما يُسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين، وتعزز رضاهم وسعادتهم. وأعرب الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، وقال: «إن هذه الجائزة تمثل دليلاً واضحاً على التزام المؤسسة بتحقيق أعلى معايير الجودة في خدماتها، وتعكس الجهود المستمرة في تطوير مركز الاتصال ليكون منصة متقدمة تقدم خدمات متميزة تعتمد على الابتكار، وتضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين، وتعزز كفاءة الأداء التي تحقق رضاهم وسعادتهم»، موضحاً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لبذل المزيد من الجهود نحو تقديم منظومة خدمات تتسم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة بتحقيق الريادة في مجال خدمات الرعاية الصحية، ويتزامن مع الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031». وأشار أحمد السويدي، مدير إدارة سعادة المتعاملين في المؤسسة إلى أن الفوز بجائزة أفضل مركز اتصال في قطاع الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط، انعكاس للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق العمل لتقديم تجربة استثنائية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم.

100 %

يعمل مركز الاتصال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مدار الساعة، موفراً 3 قنوات رئيسية للتواصل، وبفضل استراتيجية التحول الرقمي الطموحة، حقق مركز الاتصال نسبة 100 % في التحول الرقمي للخدمات ذات الأولوية، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين 94 %، ومستوى جودة الخدمة 96 %، كما تلقى المركز أكثر من 24.000 بريد إلكتروني خلال العام الجاري. و53853 دردشة فورية مقارنة بـ 36888 دردشة فورية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحولاً نوعياً نحو الاعتماد على القنوات الرقمية.