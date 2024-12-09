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«سبيس 42 وآيس آي» تطلقان مشروعاً مشتركاً لتصنيع أول أقمار اصطناعية رادارية في الإمارات

«سبيس 42 وآيس آي» تطلقان مشروعاً مشتركاً لتصنيع أول أقمار اصطناعية رادارية في الإمارات
10 ديسمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلنت سبيس 42، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «آيس آي» (ICEYE)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الرادارية (SAR)، إنشاء مشروع مشترك لتصنيع هذه الفئة من الأقمار الاصطناعية في الإمارات العربية المتحدة. يُعزز هذا التعاون النجاحات السابقة التي حققتها الشركتان معاً والتي شملت إطلاق فورسايت-1، أول الأقمار الاصطناعية الإماراتية لرصد الأرض في أغسطس الماضي.
 وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي في بيانات للحلول الذكية التابعة لشركة سبيس 42: «يمثّل المشروع المشترك خطوة مهمةً جديدةً في إطار شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع ICEYE لتعزيز قدرات رصد الأرض، كما يسهم هذا المشروع في تحقيق طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء من خلال إدخال تصنيع الأقمار الاصطناعية الرادارية إلى المنطقة، مما يعزز ريادة الدولة في مجال تطوير تكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم». 

الإمارات
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التصنيع
تكنولوجيا الفضاء
الفضاء
الذكاء الاصطناعي
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