«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع مجلس الدوما الروسي

دبي (وام)

بحث أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مع اندري ماكاروف، رئيس لجنة الشؤون الميزانية والضرائب في مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.

حضر اللقاء كل من: مروان عبيدالمهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء تناول علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، واستعراض النماذج البرلمانية لدى المجلسين فيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات ذات الصلة بالشؤون المالية والاقتصادية، واختصاصات اللجان ودورها ونشاطها وآليات عملها خلال إعدادها لتقاريرها التي تتم مناقشتها في الجلسات. وأكد خالد الخرجي عمق علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الاتحادية الروسية بغرفتيها الدوما ومجلس الاتحاد، وأهمية استمرار تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين.