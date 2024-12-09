الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون البرلماني مع مجلس الدوما الروسي

جانب من اللقاء (من المصدر)
10 ديسمبر 2024 01:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الكرملين: بشار الأسد يصل إلى موسكو برفقة عائلته
الإمارات تؤكد حرصها على وحدة سوريا وسلامة الدولة الوطنية

بحث أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مع اندري ماكاروف، رئيس لجنة الشؤون الميزانية والضرائب في مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.
حضر اللقاء كل من: مروان عبيدالمهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال اللقاء تناول علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، واستعراض النماذج البرلمانية لدى المجلسين فيما يتعلق بمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات ذات الصلة بالشؤون المالية والاقتصادية، واختصاصات اللجان ودورها ونشاطها وآليات عملها خلال إعدادها لتقاريرها التي تتم مناقشتها في الجلسات. وأكد خالد الخرجي عمق علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الاتحادية الروسية بغرفتيها الدوما ومجلس الاتحاد، وأهمية استمرار تبادل الخبرات والزيارات بين الجانبين.

المجلس الوطني الاتحادي
مجلس الدوما الروسي
روسيا
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
سوريون في شوارع دمشق غداة سقوط النظام السوري (رويترز)
الأخبار العالمية
النمسا وألمانيا: وقف النظر في طلبات لجوء السوريين
10 ديسمبر 2024
عناصر من قوات الأمن العراقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل ضابطين بعملية أمنية في العراق
10 ديسمبر 2024
جندى أوكراني يراقب السماء خلال هجوم روسي بمسيرات على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبدي استعداده لانتشار قوات غربية بأوكرانيا
10 ديسمبر 2024
أطفال يقفون في نافذة مبنى بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع
10 ديسمبر 2024
الكرملين
الأخبار العالمية
الكرملين: بشار الأسد يصل إلى موسكو برفقة عائلته
10 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©