الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنفذ مبادرات توعية

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذ جملة من المبادرات النوعية بالتزامن مع يوم حقوق الإنسان لعام 2024 تحت شعار «حقوقنا، مستقبلنا، فوراً»، كجزء من التزامها بتعزيز الوعي حول مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، وفي إطار حملتها التوعوية «اعرف حقوقك».

وتتضمن هذه المبادرات «مختبر المعرفة»، وهو سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي «الهيئة» حول موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان.

وتعقد أولى الفعاليات اليوم، وتتضمن ندوة بعنوان «مقدمة في حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، يقدمها الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تضم المبادرات جلسة نقاشية تنظمها «الهيئة» في 11 ديسمبر الجاري، بعنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية، وتعزيز حقوق الإنسان»، بالتعاون مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، كجزء من أسبوع التوعية بحقوق الإنسان 2024 الذي ينظمه المركز، ويشارك في الجلسة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور أوميش بالوانكار، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.

وعن أهمية المبادرات، أكد مقصود كروز، أهمية نشر الوعي حول أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لـ«الهيئة» التي تتمحور حول أربعة ملفات رئيسية، وهي حقوق العمال، وحقوق الطفل والمرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.

وأشار إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي انطلاقاً من حرص «الهيئة» على تعزيز العمل المشترك والتنسيق الدائم على الصعيدين الوطني والدولي؛ بهدف رفع مستويات الوعي الحقوقي وتبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.

برامج

يذكر أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتزم إطلاق برامج حقوقية متنوعة مطلع عام 2025، تضم حلقات الثقافة الحقوقية «منابر» على «اليوتيوب»، وإصدار مجلة «حقوق» الرقمية نصف السنوية، وتنظيم «الواحة الحقوقية» كملتقى دوري مع المجتمع المدني، إضافة لموضوعات «مختبر التشريعات» واستمرار فعاليات «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي.