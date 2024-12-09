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رئيس وزراء بريطانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

رئيس وزراء بريطانيا خلال الزيارة (وام)
10 ديسمبر 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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زار معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه منصور بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، وسعادة إدوارد هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والوفد المرافق.
وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات والشعوب حول العالم.
كما اطلعوا على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور، من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
وعلى هامش الزيارة، قال معالي كير ستارمر: «يجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، تاريخ مشترك وعلاقة عميقة تعود لقرون، وحظيت بشرف زيارة جامع الشيخ زايد الكبير الذي لمست جهوده المؤثرة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان والثقافات، والتي تعزز أواصر الترابط بين الجميع، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم بسلام حول جمالياته، ودوره الثقافي والحضاري الذي لمست فيه أيضاً أثر التعاون المستمر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا المجال». 
هدية
في ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع هدية تعكس جماليات الجامع، وبوصلة استوحي تصميمها من ثرياته، ونسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، أحدث إصدارات المركز.

كير ستارمر
بريطانيا
جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
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