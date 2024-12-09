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خالد بن محمد بن زايد: استقطاب فرص استثمارية  تعزز مكانة أبوظبي المالية إقليمياً وعالمياً

خالد بن محمد بن زايد خلال افتتاح أسبوع أبوظبي المالي وفي الصورة أحمد جاسم الزعابي وجانب من الحضور (الصور من وام)
10 ديسمبر 2024 01:04

أبوظبي (وام)
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، افتتاح الدورة الثالثة من «أسبوع أبوظبي المالي»، التي يستضيفها «أبوظبي العالمي - ADGM» بالتعاون مع شركة «القابضة» (ADQ)، وتستمر حتى 12 ديسمبر الحالي.

وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن «أسبوع أبوظبي المالي» يعكس دور دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كوجهات رائدة في مجالات التمويل والاستثمار المالي، مشيراً سموّه إلى أهمية الحدث في تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال والقائمة على أسس المعرفة والابتكار وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية في الدولة، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية جديدة تعزز مكانة أبوظبي في المشهد المالي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار سموّه إلى دور «أسبوع أبوظبي المالي» في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، من خلال توفير منصة عالمية تجمع خبراء ومتخصصين في قطاعات المال والأعمال والتمويل، لتبادل أحدث المعارف والخبرات والتجارب، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والتطورات التكنولوجية في هذه القطاعات الحيوية. والتقى سموّه، خلال الزيارة، عدداً من روّاد الأعمال في القطاع المالي العالمي، حيث اطَّلع على أبرز التطورات التي يشهدها القطاع، بما في ذلك أهم التوجهات الجديدة والفرص الاستثمارية الواعدة والتقنيات المتقدمة التي تسهم في رسم ملامح المشهد المالي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

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الاستقرار الاقتصادي
وفي الكلمة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي المالي، سلَّط معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة «أبوظبي العالمي -ADGM»، الضوء على مسيرة نمو أبوظبي، وما تتميّز به الإمارة من مقومات الاستقرار الاقتصادي، والفرص الفريدة والآفاق المستقبلية الواعدة.

معدلات نمو اقتصادي 
وأشار معاليه، خلال الكلمة، إلى الدور المتنامي لاقتصاد الصقر في أبوظبي، الذي أصبح شريكاً راسخاً للشركات والمستثمرين والمبتكرين وروّاد الأعمال فيظل تزايد السعي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث قال «تحظى كافة الاستثمارات والشراكات في عاصمة رأس المال بالدعم اللازم بفضل التزامنا ببناء مستقبل زاهر يرتكز على الثقة والمرونة، وتوفير الفرص الواعدة وفي الوقت نفسه، يشهد مجتمعنا المالي في أبوظبي نمواً لافتاً، ولاسيَّما مع توسيع النطاق الجغرافي لـ«أبوظبي العالمي - ADGM»، وتحقيق العديد من الإنجازات والمحطات البارزة». وأضاف «من خلال الفعاليات والمنصات الدولية الرائدة كأسبوع أبوظبي المالي، نُرحِّب بالجميع من أنحاء العالم كافة، وندعوهم إلى الانضمام إلينا والمساهمة في تشكيل الحوار العالمي، الذي سيُحدد خريطة الطريق نحو التقدم والازدهار، بما يتخطى الحدود الجغرافية، ويصنع إرثاً للأجيال القادمة».

«أهلاً بكم في عاصمة رأس المال»
شهد حفل الافتتاح عرض مقطع فيديو حول شعار الحدث الرئيس «أهلاً بكم في عاصمة رأس المال»، والنمو الكبير الذي حققته أبوظبي في جميع محطاتها على امتداد مسيرتها الحافلة بالإنجازات في مختلف المجالات.
يُذكر أن الدورة الثالثة من فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي» تشهد مشاركة نخبة من كبار قادة المشهد المالي العالمي وصناع القرار ورؤساء الشركات والمؤسسات المالية، إلى جانب عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين ورواد أعمال من أكثر من 100 دولة في ما يزيد على 50 حدثاً رئيساً وفعالية.

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