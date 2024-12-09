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محمد الشرقي يطلع على مستجدات برامج الصحة في الفجيرة

محمد الشرقي يطلع على مستجدات برامج الصحة في الفجيرة
10 ديسمبر 2024 01:02

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، على مُستجدات برامج ومبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارة، ومنصة برنامج «حياة»، المنصة الوطنية المخصصة للتبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية.
كما تم استعراض جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم رعاية صحية متميزة، وتعزيز الخدمات الوقائية والعلاجية في الفجيرة.
 وأكد سموه أهمية التعاون بين المؤسسات المختلفة في القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمات متكاملة تسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية في الإمارة، مُشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على دعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية، باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد.

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