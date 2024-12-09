الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي يستعرض مع إيرول ماسك عدداً من المشاريع التطويرية

محمد الشرقي خلال لقاء إيرول ماسك (وام)
10 ديسمبر 2024 01:03

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: استقطاب فرص استثمارية  تعزز مكانة أبوظبي المالية إقليمياً وعالمياً
«ايدج» تحتفل بمرور خمس سنوات من الابتكار والنمو والنجاح العالمي

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس ورجل الأعمال إيرول غراهام ماسك.
وجرى خلال اللقاء الحديث حول عددٍ من المشاريع التطويرية المتعلقة بمجال الطاقة والتكنولوجيا والتجارة، وبحث سبل التعاون المستقبلي، وفرص الاستثمار في هذه المجالات. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، اهتمام الإمارة بتعزيز فرص الاستثمار الدولي في أهم القطاعات، مشيراً إلى مكانتها العالمية الرائدة وجهة جاذبة للاستثمار، بما يخدم توجهات الإمارة واستراتيجيتها التنموية الشاملة.
ونوه سموه إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لدعم المبادرات ومشاريع الاستثمار والتطوير التي تدعم تحقيق اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار والتطور المستدام.
وعبر إيرول غراهام ماسك عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيداً برؤية الإمارة في تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار، مؤكداً رغبته في المساهمة في مشاريع تطويرية جديدة تسهم في تحقيق تطلعات الفجيرة المستقبلية.  

محمد الشرقي
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
الطاقة
التكنولوجيا
التجارة
الاستثمار
حمد بن محمد الشرقي
آخر الأخبار
سوريون في شوارع دمشق غداة سقوط النظام السوري (رويترز)
الأخبار العالمية
النمسا وألمانيا: وقف النظر في طلبات لجوء السوريين
10 ديسمبر 2024
عناصر من قوات الأمن العراقية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل ضابطين بعملية أمنية في العراق
10 ديسمبر 2024
جندى أوكراني يراقب السماء خلال هجوم روسي بمسيرات على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يبدي استعداده لانتشار قوات غربية بأوكرانيا
10 ديسمبر 2024
أطفال يقفون في نافذة مبنى بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع
10 ديسمبر 2024
الكرملين
الأخبار العالمية
الكرملين: بشار الأسد يصل إلى موسكو برفقة عائلته
10 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©