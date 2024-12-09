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رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا: احتواء أزمات المنطقة بالحوار والحلول الدبلوماسية

رئيس الدولة في حديث مع رئيس وزراء بريطانيا (تصوير: عبدالله البدواوي وريان كارتر)
10 ديسمبر 2024 01:05

أبوظبي (وام)
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، معالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث سموه ورئيس الوزراء البريطاني،  خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مسارات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وهنأ كير ستارمر سموه بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار. وأكد الجانبان أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمعهما. 

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كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق التزام البلدين بدعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على ضرورة احتواء الأزمات في المنطقة، من خلال تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

الحضور
حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومنصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.

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