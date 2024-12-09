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عبدالله بن زايد يهنئ كايا كالاس ويبحثان التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد يهنئ كايا كالاس ويبحثان التطورات الإقليمية
9 ديسمبر 2024 23:57

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي كايا كالاس، بمناسبة تعيينها ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وبحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي اليوم، عدداً من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المتبادلة للجانبين.
وأعرب سموه عن تمنياته لكايا كالاس التوفيق والنجاح في مهام عملها، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
وأكد سموه تطلعه للعمل مع معاليها والبناء على الزخم في العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة استثمار الفرص المتاحة كافة لتطوير علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين الجانبين بما يخدم أهدافهما التنموية.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي كايا كالاس، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الراهنة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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