نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي مؤتمرا إعلاميا للكشف عن تفاصيل المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 ألفين وأربعة وعشرين الذي تقام فعالياته في الفترة من 8 إلى 12 من ديسمبر الجاري بمركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار "معالجة ندرة المياه".





في ظل النمو السكاني المتزايد وارتفاع الطلب الصناعي على موارد الطاقة والمياه، يواجه العالم تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة.



ارتفاع درجات الحرارة العالمية، الناتج عن التغير المناخي، يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية التي تشمل نقص المياه العذبة وزيادة شحها في العديد من المناطق. هذه الظواهر تسلط الضوء على أزمة الأمن المائي العالمية، والتي أصبحت قضية ملحة تتطلب حلولاً مبتكرة ومستدامة.



من بين الحلول الواعدة التي برزت في السنوات الأخيرة، تأتي تقنيات التحلية وإعادة استخدام المياه كأدوات رئيسية لمعالجة هذه التحديات.



فكيف تواجه دولة الإمارات هذه التحديات ؟



يسلط المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، الذي تنظمه دائرة الطاقة في أبوظبي، الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تعالج ندرة المياه، ويستعرض أبرز التطورات في السياسات والتقنيات المتعلقة بتحلية المياه ولا تتوانى الشركات المختلفة عن المشاركة في أحداث عالمية تسهم في حل مشكلات هذا القطاع.



الجلسات الحوارية والنقاش حول التحديات المائية العالمية، ووضع جدول أعمال للممارسات المستدامة، وتعزيز السياسات المؤثرة لمعالجة ندرة المياه عبر قيادة ابتكارية هذه هي أحد أهداف المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024.





إن تبني هذه التقنيات لا يساهم فقط في تعزيز الأمن المائي، بل يساعد أيضاً في تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، مما يساهم في تحقيق توازن بين الطلب المتزايد والإمدادات المتاحة.



ومع تطور التكنولوجيا وانخفاض تكاليف تطبيقها، يمكن لهذه الحلول أن تكون جزءا من استراتيجية شاملة لمعالجة أزمة المياه العالمية، مع تعزيز استدامة البيئة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.





المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024 تحت شعار "معالجة ندرة المياه"



تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/WCsNNoXthj — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 9, 2024