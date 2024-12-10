مهرجان الشيخ زايد وجهة رئيسية لجميع أفراد العائلة

يأتي مهرجان الشيخ زايد هذا العام في رحلة متجددة نمخر في عبابها لتأخذنا إلى آفاق المعرفة والثقافة والترفيه في بوتقة اجتماعية تمتزج فيها كل أطياف الثقافات حاملة معها أسمى القيم الانسانية التي أرساها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

بتلك الكلمات البسيطة وصفت لنا هذه الطفلة مشاعرها.. لمهرجان الشيخ زايد المقام حالياً في منطقة الوثبة، إذ يوفر المهرجان فرص استكشاف حضارة وثقافة الإمارات الأصيلة والأجنحة المشاركة والتي تعرض من خلال الحرف التقليدية والأسواق المحلية والعروض الفولكلورية

آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد مواطنين ووافدين والسياح عبر أجواء من المتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج.

ويعد المهرجان رحلة مميزة تضمن قضاء أجمل الأوقات،كما تشهد هذه النسخة تغيرات كبيرة تهدف إلى إسعاد الجمهور عبر عروض ترفيهية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتساهم في جعل المهرجان ملتقى للحضارات والثقافات العالمية.





