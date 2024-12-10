خلال اجتماع الدورة (102) للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة الـ 20 للمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب واللذين استضافتهم العاصمة أبوظبي اليوم .. تم بحث أفضل السبل لتعزيز الخطاب الإعلامي العربي حول عدد من القضايا المشتركة، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وخطط تعزيز قدرات الإعلاميين العرب.





وناقشت الاجتماعات أعمال اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية، واستعراض أهم توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية.



وخلال الاجتماع تم دراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإعلام البيئي والإعلام التربوي، فضلا عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام وتشجيع الجودة وتنمية القدرات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.





الإمارات تستضيف الدورة 102 لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي



تقرير: هالة خياط

قراءة: علي النعماني#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/gfgOiK6NEd — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 9, 2024