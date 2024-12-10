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حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي
10 ديسمبر 2024 16:04

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وعضوية كل من عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة الماليةن ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

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