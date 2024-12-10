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علوم الدار

محمد بن راشد: مسيرة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد

محمد بن راشد: مسيرة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد
10 ديسمبر 2024 16:17

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه على منصة «إكس»: «في لقاء حكومي اتحادي كبير.. احتفينا اليوم بالفائزين بجوائز الأداء الحكومي المتميز.. احتفينا بأفضل وزارة وأفضل هيئة وأفضل مدير عام وأفضل موظف اتحادي وأفضل معلم وأفضل مدير مدرسة وغيرهم.. واحتفينا أيضاً بأفضل الجهات أداءً في خدمة الناس.. وأفضلها في التواصل والابتكار والتشريع.. وأفضلها في التطوير المستمر.. وغيرها من الفئات.. كما كرمنا اليوم شخصيتين وطنيتين بوشاح محمد بن راشد لدورهما الكبير في قيادة مبادرات ومشاريع وطنية.. وأثرهما الكبير في المجتمع الإماراتي.. كرمنا الشيخ عمار بن حميد بن راشد ولي عهد عجمان.. لدوره في تطوير المنظومة الحكومية في عجمان وحرصه على بناء شراكة فعالة وشاملة مع الحكومة الاتحادية. واحتفينا أيضاً بالشيخ ذياب بن محمد بن زايد.. لدوره في قيادة مشاريع وطنية كبرى مثل البرنامج الوطني للسكك الحديدية وقطار الاتحاد.. ودوره المجتمعي في مشاريع مثل قرى الإمارات التابع لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الذي يقوده.. وغيرها من حزم المبادرات المجتمعية التي يطلقها ويشرف عليها باستمرار لخدمة شعب الإمارات.. مسيرة التطوير مستمرة.. ومتابعة الأداء الحكومي مستمرة.. ومسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل لن يوقفها أحد بإذن الله تعالى».


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