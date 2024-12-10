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حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من مدينة شنجن الصينية

حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من مدينة شنجن الصينية
10 ديسمبر 2024 17:07

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفداً من مدينة شنجن الصينية، ضم أعضاء من بلديتها، بالإضافة إلى قادة أعمال عدد من الشركات الخاصة.

ورحب سموه بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره للعلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية مع الصين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعود بالخير والنماء على الجانبين ويحقق التنمية المستدامة للإمارة والمدينة.

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وتناول اللقاء بحث فرص التعاون بين إمارة رأس الخيمة ومدينة شنجن، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتوسع في مجالات متعددة لتحقيق المزيد من النمو والازدهار المشترك.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الصيني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين إعجابهم بالتطورات التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة رأس الخيمة في القطاعات المختلفة، لا سيما في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة.

المصدر: وام
رأس الخيمة
الصين
حاكم رأس الخيمة
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