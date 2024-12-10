محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة "محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز"

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز للعام 2024، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التميز الحكومي ثقافة مستدامة تجسد التزام الإمارات بخدمة المجتمع وتقديم الأفضل للمواطنين والمقيمين، وقال إن "التميز هو أسلوب حياة في دولة الإمارات، وهو انعكاس لرؤية أخي رئيس الدولة لبناء حكومة تواكب الطموحات وتستشرف المستقبل، واليوم لا نحتفي فقط بالإنجازات، بل نؤكد أن مسيرتنا في التميز مستمرة، وأن طموحاتنا لا حدود لها".

وقال سموه: "الابتكار في العمل الحكومي لم يعد خياراً بل ضرورة، ونحن هنا اليوم لنكرم المبدعين الذين نجحوا في تحويل التحديات إلى فرص ووضعوا حلولاً تحوّلية جعلت من الخدمات الحكومية نموذجاً يحتذى به، والجائزة ليست محطة للاحتفال فقط، بل هي رسالة واضحة بأن المستقبل يُبنى بالإبداع والإصرار على تحقيق الأفضل".



وأضاف سموه: "بينما نحتفي بالفائزين اليوم، نؤكد أن هذه الجائزة ليست نهاية المطاف بل بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات، فالتميز هو رحلة مستمرة ومسؤولية جماعية تتطلب من الجميع تبني أفضل الممارسات وتحقيق الطموحات بروح الإبداع والابتكار.. دولتنا تستحق الأفضل، وشعبنا يستحق التميز في كل ما نقدمه".

- وشاح محمد بن راشد... لتكريم أصحاب الإسهامات الجليلة

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصحاب الإنجازات الوطنية الاستثنائية وقصص النجاح الملهمة في التميز والعطاء من أجل الإمارات، والتي تستحق التكريم بأوشحة محمد بن راشد؛ إذ كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الذي يُعد نموذجاً للقائد الذي يعمل بجد وإصرار لضمان أن تكون حكومة عجمان شريكاً فعّالاً ومتكاملاً مع الحكومة الاتحادية، فقد جعل سموه التكامل مع الحكومة الاتحادية محور اهتمامه الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وأطلق العديد من المبادرات الإستراتيجية مثل "رؤية عجمان 2021" و"رؤية عجمان 2030" المتوائمة مع الأجندة والأولويات الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب برامج نوعية مثل برنامج عجمان للتميز، لترسيخ ثقافة التميز والابتكار في المؤسسات الحكومية.

وقاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مبادرات نوعية مستوحاة من أفضل الممارسات الاتحادية، منها اعتماد نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، تأكيداً على التزام الإمارة بتقديم خدمات بمعايير عالمية.

كما أطلق سموه مبادرة المتسوق السري لتعزيز الشفافية وقياس رضا المتعاملين، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة. كما أنشأ مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان جودة التعليم الخاص.

ويمثل سموه نموذجاً للقائد الذي يسعى لتعزيز تكامل حكومة عجمان مع الحكومة الاتحادية، لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات في التميز والريادة.

- ذياب بن محمد قائد ملهم يجسد رؤية مستقبلية طموحة

كما كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بوشاح محمد بن راشد.

ويقود سمو الشيخ ذياب إنجازات وطنية بارزة تشمل مشروع قطار الاتحاد، الذي يمثل نظام نقل بري مستدام يربط إمارات الدولة ويعزز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويوفر فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم، ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج الوطني للسكك الحديدية الهادف إلى ربط الإمارات بالدول الخليجية المجاورة مستقبلاً، ممهداً للتكامل الاقتصادي والتنقل السلس بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكرئيس لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أطلق سمو الشيخ ذياب مشروع "قرى الإمارات" الذي يهدف إلى استثمار مليار درهم لتطوير 10 قرى، بما في ذلك قرى قدفع ومصفوت، لتعزيز السياحة وتحسين جودة الحياة؛ إذ يشمل المشروع إطلاق 50 مشروعاً تنموياً، وتدريب 200 شاب وشابة، وتوقيع اتفاقيات مع القطاع الخاص بقيمة 300 مليون درهم لدعم التنمية في تلك القرى.

كما أطلق سموه حزمة مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتشمل إنشاء 10 مجالس مجتمعية، و10 مساحات لكبار المواطنين، وأكاديمية لمحتوى الطفل لتعزيز اللغة والهوية العربية.

كما تضمنت مبادرات سموه تشكيل مجلس شباب الإمارات للعمل الإنساني وبرامج لاكتشاف وتدريب 10 آلاف موهبة رياضية، وتطوير 3 مرافق رياضية مجتمعية.

ويعتبر سموه قائداً ملهماً يجسد رؤية مستقبلية طموحة تضع التنمية المستدامة وتمكين الشباب في قلب مسيرة الوطن نحو الريادة، ويولي أهمية خاصة لدعم الشباب وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم من خلال ترؤسه مؤسسة الإمارات ومركز الشباب العربي، كما يعمل سموه على دعم قرى الإمارات وتطويرها عبر نماذج تنموية مستدامة والارتقاء بمستويات المعيشية وجودة الحياة فيها، وذلك من خلال ترؤسه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.



كما وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضمن الفئة المؤسسية للجائزة عددا من الجهات الاتحادية، حيث نال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وزارة الداخلية ووزارة المالية ، وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أكثر من 500 موظف، وزارة الخارجية.

- منصور بن زايد يكرّم الجهات الاتحادية الرائدة بالجوائز المؤسسية

وكرّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الحفل، الجهات الفائزة بالجوائز المؤسسية حيث نال جائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الوزارات أقل من 500 موظف، وزارة الاقتصاد، وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أكثر من 500 موظف، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني.

وفاز بجائزة الجهة الاتحادية الرائدة عن فئة الهيئات أقل من 500 موظف، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وفاز بجائزة الجهة الأكثر تحسناً في الأداء والتي تمنح للجهة الحكومية التي حققت قفزة نوعية في الأداء، وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

- ميدالية فخر الإمارات... تكرّم أصحاب الخدمات الجليلة والنجاحات الوطنية

من جانبه كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل الفائزين بميدالية "فخر الإمارات" التي تمنح لمواطني الدولة ممن أسهموا بشكل جلي في خدمة المجتمع في المجالات المختلفة، وقدموا خدمات جليلة للإنسانية، بالإضافة لأصحاب الإنجازات الفردية البارزة.

ونال "ميدالية فخر الإمارات" معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ايدج".

ويقود البناي أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وأسهم في استقطاب أفضل العقول عالمياً ومحلياً لإرساء اقتصاد المعرفة وإبراز دولة الإمارات كمركز عالمي في مجال الأبحاث وتطوير التقنية المتقدمة، ويُعد واحداً من قادة العالم في مجال التقنيات المتقدمة، كما أسهم في إطلاق مبادرات عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما نال "ميدالية فخر الإمارات" الدكتورة رفيعة عبيد غباش، التي تعد رائدة في مجال خدمة المجتمع؛ إذ أسست متحف المرأة الذي وثق عطاء المرأة الإماراتية في كل المجالات، كما أنها أول طبيبة نفسية إماراتية في مستشفى راشد، ثم عميدة لكلية الطب بجامعة الإمارات بمدينة العين، ثم رئيسة لجامعة الخليج العربي في البحرين.

كما أسست متحف الفن الإماراتي الذي يبرز الحركة الفنية في الإمارات، وما زالت ناشطة في البحوث الطبية والمؤلفات الثقافية والتوثيق التاريخي؛ ولعل "موسوعة المرأة الإماراتية" هي أبرز تصنيفاتها في هذا المجال.

- الجوائز المؤسسية الفرعية .. تكرّم مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية

كما كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد الفائزين بالجوائز المؤسسية الفرعية، وفازت بجائزة أفضل جهة أسهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وزارة الاقتصاد؛ إذ تمنح هذه الجائزة للجهات الأكثر تميزاً في تحقيق الموقع الريادي للدولة وتنافسيتها عالمياً. وفازت بجائزة أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وزارة الداخلية؛ إذ تمنح هذه الجائزة للجهات التي حققت نتائج متميزة من خلال تبني الابتكار في عملها.

وفازت بجائزة أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وزارة الخارجية؛ حيث تمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في ابتكار خدمات استباقية، وتطبيق حلول ومبادرات لتحسين وتطوير آليات تقديم الخدمات بما ينعكس إيجابا على تجارب المتعاملين.

كما فازت وزارة المالية، بجائزة أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، التي تمنح لأكثر الجهات تميزاً في تطوير تشريعات وقوانين مرنة، ما يعزز الجاهزية الحكومية ويستبق تحديات المستقبل ويسهم في تحقيق أثر إيجابي على جودة حياة المجتمع.

وفازت وزارة الداخلية، بجائزة أفضل جهة في تبني الفكر التحولي، التي تمنح للجهة الأكثر تميزاً في تبني الفكر التحولي في عملها والتي تمكنت من تطوير وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى تواكب توجهات الدولة المستقبلية.

وفازت بجائزة أفضل جهة في الشراكة والتكامل، وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ حيث تمنح هذه الجائزة للجهة الأكثر تميزاً في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع وترسيخ التكامل مع الجهات الحكومية في تصميم الخدمات والحلول، في حين فازت وزارة الداخلية، بجائزة أفضل جهة في مجال تمكين الشباب التي تمنح للجهات الأكثر تميزاً في دعم الشباب وتمكينهم في العمل والإنجاز.

- تكريم الفائزين في الفئات القيادية

وكرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في "الفئات القيادية"؛ إذ فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة، عبدالله أحمد آل صالح، من وزارة الاقتصاد، وبوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير عام، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد، جمعة محمد الكيت، من وزارة الاقتصاد، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير تنفيذي، محمد يوسف الرمسي، من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وبوسام رئيس مجلس الوزراء لقيادات التميز فئة مدراء الإدارات، د.محمد إبراهيم الظاهري، من وزارة الخارجية.

- أوسمة رئيس مجلس الوزراء تكرّم نخبة من الكوادر الحكومية المتميزة

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء؛ حيث فاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، المقدم سيف خميس المزروعي، من وزارة الداخلية، ود.سعيد حسن المراشدة، من وزارة العدل، وفي فئة وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، المقدم د.ريم صباح قمبر، من وزارة الداخلية.

وفي فئة وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب، فاز بالوسام النقيب راشد بن حمدان النعيمي، من وزارة الداخلية، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين، مريم سلطان سالم الزعابي، من وزارة الطاقة والبنية التحتية

- وسام رئيس مجلس الوزراء... يتوج جهود الكوادر المتخصصة

وكرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الحفل الفائزين بأوسمة رئيس مجلس الوزراء؛ حيث فاز عبدالله سالم عبيد الظاهري، بوسام رئيس مجلس الوزراء للسفير المتميز، ونال وسام رئيس مجلس الوزراء للسفيرة المتميزة، آمنة محمود محمد فكري، وفاز بالوسام لأفضل مدير مدرسة، سلامة خلفان عبيد المزروعي، من وزارة التربية والتعليم، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم، عبداللطيف عبدالله السيابي، من وزارة التربية والتعليم، وفاز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب، الدكتور صقر عبدالله المعلا، من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

يذكر أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، تعد أرفع جائزة حكومية في دولة الإمارات، حيث أُطلقت ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بهدف دعم ثقافة التميز المؤسسي وتشجيع الجهات الحكومية على تبني الابتكار كركيزة أساسية لتحسين الأداء ورفع الكفاءة. وقد نجحت الجائزة على مدار دوراتها السابقة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية وفي تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المؤسسات والكوادر.