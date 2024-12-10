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نهيان بن مبارك يلتقي المبعوث السويسري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نهيان بن مبارك يلتقي المبعوث السويسري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
10 ديسمبر 2024 21:45

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزيرالتسامح والتعايش، في أبوظبي، اليوم، فولفغانغ أماديوس برولهارت، المبعوث السويسري إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور السيد آرثر ماتلي سفير سويسرا لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح والأخوة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعد من أبرز الأولويات المشتركة لدولة الإمارات وسويسرا، كما تطرقا إلى أهمية تعزيز فرص السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالتعاون القائم بين الإمارات وسويسرا، مؤكداً أن الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش كجزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية ونهجها في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين دول العالم لنشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الحضارات والشعوب، ومؤكداً أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف السامية.

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وأعرب معاليه عن سعادته بهذا اللقاء المثمر وما تضمنه من أفكار ورؤى، مرحبا بفولفغانغ أماديوس برولهارت، والوفد المرافق في الإمارات، ومتمنيا له التوفيق الدائم في رسالته.

من جانبه، أشاد فولفغانغ أماديوس برولهارت، بدورالإمارات الريادي في تعزيز قيم التسامح والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزاماً واضحاً بمبادئ السلام والتفاهم بين الثقافات.

وأكد أن سويسرا ترى في الإمارات شريكاً استراتيجياً في نشر ثقافة الحوار والتعاون بين الشعوب، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الإمارات في المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التعايش السلمي والتفاهم المتبادل، ومشيداً بجهود وزارة التسامح والتعايش في إطلاق برامج ومبادرات فاعلة تسهم في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية.

المصدر: وام
الشرق الأوسط
نهيان بن مبارك
شمال أفريقيا
الإمارات
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