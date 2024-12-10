سيف بن زايد يهنئ عمار النعيمي بمناسبة تكريمه بوشاح محمد بن راشد

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، على التكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.

وقال سموه في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس):"أبارك لأخي سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على التكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يؤكد إسهاماته القيّمة في تعزيز مسيرة التطور والإنجازات، متمنياً لسموه دوام النجاح والتوفيق في جميع الميادين".