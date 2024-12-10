«الداخلية» تتوج بـ7 جوائز في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024

فازت وزارة الداخلية بـ "7" فئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024.

وتوجت وزارة الداخلية بجائزة "الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز" ضمن الفئات المؤسسية الرئيسية لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 و"أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية" و"أفضل جهة في تبني الفكر التحولي" و "أفضل جهة في تمكين الشباب".

وعلى صعيد الجوائز الوظيفية "وسام رئيس مجلس الوزراء"، حصل المقدم سيف خميس المزروعي من وزارة الداخلية على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل متخصص، وفازت المقدم الدكتور ريم صباح قمبر من وزارة الداخلية بوسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الاتصال الحكومي، وحصل النقيب الشيخ راشد بن حمدان النعيمي من وزارة الداخلية على وسام رئيس مجلس الوزراء للشباب.

وكانت وزارة الداخلية قد تأهلت ضمن القوائم المختصرة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 في الفئات المؤسسية إلى (8) فئات من أصل (10 )، كما تأهل (8) من ضباطها ضمن القوائم النهائية لجميع فئات الأوسمة التي تنطبق على طبيعة عملهم.

وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، إننا نسير قدماً في تعزيز استدامة مسيرة التميز والريادة وفق رؤية القيادة الرشيدة وبمتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتواصل الوزارة مسيرتها في استدامة التميز وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد الحرص على استدامة واستمرارية العمل بمنظومة تكاملية،بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الوطنية والشركاء الإستراتيجيين بما يضمن تعزيز الأداء المستدام القائم على سياسات وخطط تطويرية ورؤى تطلعية ورفع قدرات العاملين بصورة شمولية وتبني أفضل التقنيات المستحدثة في تعزيز السلامة والوقاية والحماية المدنية والأمن المجتمعي.

من جهته قال العميد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، إن هذا التتويج يمثل ثمرة لعمل وجهود مؤسسية تقوم عليها منظومة العمل بالوزارة لتحقيق رؤيتها الطموحة في ترسيخ دعائم الأمن والأمان، ضمن توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تكون الإمارات أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن فرق العمل في التميز والريادة حريصة على قيام وتبني قطاعات الوزارة مبدأ التنافسية وأدوات التميز مع منظومة حوكمة متكاملة وبرامج تطوير وتدريب وتقييم متقدمة، لتمكين القطاعات والكوادر من العمل بفاعلية وكفاءة كبيرة لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات وتقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة، في إطار سعي الوزارة المتواصل للحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، وهي الرسالة الأسمى التي تحملها وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن استدامة التميز بوزارة الداخلية وحصولها على هذه الجوائز عالية المستوى، ما هو إلا نتيجة لتبني التكنولوجيا المتقدمة وأفضل الأنظمة الحديثة والتكنولوجيا بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة وتحقيق الاستعداد والجاهزية للتحديات القائمة والمستقبلية، وذلك لتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية المدنية ومكافحة الجريمة وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق الأفضل في مجالات الاستجابة وإدارة الأزمات والكوارث.