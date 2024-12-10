إنجاز منتزهي السيوح للعائلات والسيدات في الشارقة

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة منتزهي السيوح للعائلات والسيوح للسيدات كنموذج للحدائق العصرية التي ستكون عليها.. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.

وأنجزت الدائرة منتزه ضاحية السيوح للعائلات في منطقة الرقيبة 6 على مساحة أرض 123 ألف متر مربع ويضم المنتزه منتديات اجتماعية وثقافية وصمم بما يتماشى مع طبيعة الأرض ويحافظ على أشجار الغاف داخل المنتزه.

وتضم منتزهات السيوح مناطق خضراء إضافة إلى الحفاظ على الطبيعة الصحراوية للمكان. وسيساهم المنتزهان في توفير بدائل مناسبة تشجع سكان المناطق على ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية.