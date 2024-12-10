الإمارات تقود المناقشات العالمية حول مستجدات أبحاث وتطبيقات الاستمطار

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي حقق إنجازات متميزة على صعيد أبحاث الاستمطار وتطوير الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن المائي العالمي في الدورة الحالية لاجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين، الذي يعقد خلال الفترة من 9 حتى 13 ديسمبر 2024 في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويضم الاجتماع خبراء بارزين في علوم الأرض والفضاء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهم القضايا التي تشكل مستقبل كوكبنا، من بينها التغير المناخي، والتقنيات المبتكرة، والجهود البحثية المشتركة، وغيرها.

ويشكل اجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين منصة مناسبة للتواصل مع أبرز العلماء والباحثين والخبراء في مجال علوم الاستمطار، حيث يهدف برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، من خلال مشاركته في الاجتماع، إلى تعريف المجتمع العلمي بالمجالات البحثية الرئيسية للدورة السادسة من منحة البرنامج، ويتطلع إلى استقبال مقترحات بحثية عالية الجودة من خلال إبراز الأهمية الاستراتيجية لهذه المجالات مع دعوة المجتمع العلمي إلى تقديم حلول مبتكرة لمعالجة تحديات المياه العالمية.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تعكس مشاركة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في اجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير حلول مبتكرة لأزمة شح المياه العالمية، من خلال دعم الأبحاث العلمية المتقدمة وتبني التكنولوجيا الحديثة.

ويعتمد البرنامج نهجاً بحثياً شاملاً يستند إلى ترجمة المفاهيم العلمية إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق، بما سيحدث نقلة نوعية في طريقة تعاملنا مع التحديات المائية والبيئية الملحة.

وفي هذا الإطار، ويقوم البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 9 و10 ديسمبر 2024 بتنظيم جلسة بعنوان «استكشاف التفاعل بين تعديل الطقس والتدخل المناخي: النمذجة والملاحظات والحملات الميدانية»، والتي ستناقش العلاقة المعقدة بين تقنيات تعديل الطقس والتدخل المناخي، مع التركيز بشكل خاص على المسائل غير الواضحة المتعلقة بتفاعلات الهباء الجوي والسحب ودلالاتها وتأثيراتها على المناخ.

وتشهد هذه الجلسة التي سيديرها كل من روبرت وود من جامعة واشنطن، وعلياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ويوسف وهبة، اختصاصي علوم استمطار في البرنامج، وإيزابيل ستينكي من جامعة دلفت للتكنولوجيا، تقديم 21 ملخصًا (عروض شفوية وتوضيحية) من أكثر من 80 مؤلفًا ينتمون إلى ما يزيد على 40 مؤسسة صناعية وحكومية وأكاديمية رائدة.



تطوير حلول مبتكرة

قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «يهدف البرنامج من خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد الأميركي للجيوفيزيائيين إلى تسليط الضوء على إنجازاته الرائدة في مجال أبحاث الاستمطار وتعريف المجتمع العلمي بالمجالات البحثية الرئيسة التي ستركز عليها الدورة السادسة، مما سيمكنهم من تقديم مقترحات ذات جودة عالية، وتتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للبرنامج. ومن خلال التعاون مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والصناعية والحكومية، سيواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تطوير الحلول المبتكرة التي من شأنها تعزيز الأمن المائي العالمي، مما سيوسع نطاق وصول البرنامج، وزيادة تأثيره ومساهمته في معالجة ندرة المياه، لاسيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة».