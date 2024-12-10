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علوم الدار

نهيان بن مبارك: نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار بين الحضارات

نهيان بن مبارك خلال لقاء المبعوث السويسري (وام)
11 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في أبوظبي، أمس، فولفغانغ أماديوس برولهارت، المبعوث السويسري إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور آرثر ماتلي، سفير سويسرا لدى الدولة.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز قيم التعايش السلمي والتسامح والأخوة الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد من أبرز الأولويات المشتركة لدولة الإمارات وسويسرا، كما تطرقا إلى أهمية تعزيز فرص السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم.
وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالتعاون القائم بين الإمارات وسويسرا، مؤكداً أن الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز مبادئ التسامح والتعايش كجزء لا يتجزأ من هويتها الوطنية ونهجها في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية كافة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك بين دول العالم لنشر ثقافة السلام، وتعزيز الحوار بين الحضارات والشعوب، ومؤكداً أن التعاون الدولي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف السامية.
وأعرب معاليه عن سعادته بهذا اللقاء المثمر وما تضمنه من أفكار ورؤى، مرحباً بفولفغانغ أماديوس برولهارت، والوفد المرافق في الإمارات، ومتمنياً له التوفيق الدائم في رسالته.
من جانبه، أشاد فولفغانغ أماديوس برولهارت، بدور الإمارات الريادي في تعزيز قيم التسامح والتعايش على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزاماً واضحاً بمبادئ السلام والتفاهم بين الثقافات.

نهيان بن مبارك
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أبوظبي
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