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سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي لـ«خيرية الشارقة»

سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره جانباً من حفل العرس الجماعي العاشر وفي الصورة كبار الحضور (وام)
11 ديسمبر 2024 01:03

الشارقة (وام)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل العرس الجماعي العاشر، الذي تُنظمه جمعية الشارقة الخيرية، بمشاركة أكثر من 200 عريس من مواطني ومقيمي الدولة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
واستهل حفل العرس الجماعي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها العريس أحمد الجسمي كلمة نيابة عن العرسان وجه فيها الشكر الجزيل لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للعرس الجماعي، ولسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على حضوره وتشريفه الحفل، مشيراً إلى أن أثر هذا الدعم سيبقى في الوجدان طول السنين.
وتابع سموه والحضور مادة مصورة تناولت الأعراس الجماعية التي نظمتها الجمعية في نسخها السابقة بالإضافة للأعراس الجماعية خارج الدولة، مشاهداً سموه عرض الفرقة الشعبية التي قدمت وصلة فنية تغنت خلالها بالوطن وقادته واحتفت بالعرسان بمناسبة حفل العرس الجماعي، مقدمة فقرات تعكس العادات والتقاليد الاجتماعية والموروث الفني.
وقدم الشاعر مصبح بن علي الكعبي قصيدة بمناسبة العرس الجماعي العاشر.
وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم رجل الأعمال عبدالرحيم الزرعوني نظير دعمه الكبير للعرس الجماعي، ملتقطاً سموه الصورة الجماعية مع العرسان مباركاً لهم ولأسرهم الكريمة هذه المناسبة السعيدة، راجياً من المولى عز وجل أن يُؤلف بين قلوبهم ويكتب لهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة والرحمة وأن يرزقهم الذرية الصالحة.
وتوجه العرسان لسمو نائب حاكم الشارقة بالشكر على الحضور وتشريف الحفل، داعين الباري سبحانه أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة عزها وتقدمها وأفراحها في ظل القيادة الرشيدة.
وتنظم جمعية الشارقة الخيرية النسخة العاشرة للعرس الجماعي التي تأتي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تهدف إلى بناء الأسر وتحقيق الاستقرار في المجتمع، وبناء لبنته على أسس سليمة بعيداً عن الاستدانة والقروض، ولتشجيع الشباب على الزواج في ظل غلاء المهور وارتفاع تكلفة الزواج.
رافق سمو نائب حاكم الشارقة في الحفل كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية وذوي العرسان.

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