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سعود بن صقر وسفير بلجيكا يبحثان علاقات التعاون

حاكم رأس الخيمة خلال استقبال السفير البلجيكي (وام)
11 ديسمبر 2024 01:03

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع مملكة بلجيكا في المجالات المختلفة، كما تبادل معه الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبر أنطوان ديلكور، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

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