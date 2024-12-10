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علوم الدار

مشاركون في حوار أبوظبي للفضاء: المؤتمر فرصة للتعلم والتواصل

مشاركون في حوار أبوظبي للفضاء: المؤتمر فرصة للتعلم والتواصل
11 ديسمبر 2024 01:03

أبوظبي (وام)

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شارك العديد من الخبراء في قطاع الفضاء والمسؤولين والمختصين، أمس، في حوار أبوظبي للفضاء 2024، الذي عقد بفندق إرث في أبوظبي.
وقال علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، التابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن الحوار يعد من المؤتمرات العالمية التي تتيح الفرصة لجميع المؤسسات، بمشاركتها محلياً وعالمياً، مضيفاً أن المركز مؤسسة بحثية في الجامعة، يهتم بقطاع الفضاء، حيث يشارك في هذا المؤتمر العديد من الطلبة والمهندسين الذين تستهدفهم هذه المؤتمرات، كرواد أعمال إماراتيين.
وأوضح أن المركز ينصب تركيزه على مهام أساسية بغرض تخريج متخصصين وخبراء في عالم الفضاء، وريادة الأعمال عن طريق المؤسسات البحثية، وتقديم الأعمال النظرية والمشاركة مع المؤسسات العالمية، من الناحيتين الأكاديمية والفنية، حيث تهتم الدولة بهذا الشأن، ويتوافر فيها أكثر من 4 مراكز في مجال الفضاء.
وأكدت الطالبة حمدة الشرياني، من جامعة الإمارات، تخصص أنظمة جغرافية، على اهتمامها خلال هذا المؤتمر، بالمواضيع التي تخص الفضاء، ومنها، استدامة الفضاء، والجيوسياسة الفضائية، والقوة الفضائية، وقالت إن المؤتمر يمنحها فرصة للتعلم والتواصل مع العلماء والمهندسين والخبراء والمسؤولين، مما يعزز لديها اكتساب المعرفة والخبرة، وأن تكون جزءاً من المسيرة الوطنية لريادة الأعمال في قطاع الفضاء.
وقالت الطالبة نوف البلوشي، من جامعة الإمارات تخصص نظم المعلومات الجغرافية، إن حوار أبوظبي للفضاء يمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار لتطوير القطاع الفضائي، وتطمح لأن تتعلم المزيد من الخبراء المشاركين لتضيف على خبرتها في عالم الفضاء، لدعم استخدام التكنولوجيا الفضائية، لتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في المشروعات التي تدمج بين نظم المعلومات الجغرافية والفضاء، وتطوير الحلول المبكرة التي تفيد الإنسان بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي في قطاع الفضاء.

حوار أبوظبي للفضاء
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حوار أبوظبي
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