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علوم الدار

برجيل القابضة توقع اتفاقية لتقديم خدمات صحية لسكان المالديف

برجيل القابضة توقع اتفاقية لتقديم خدمات صحية لسكان المالديف
11 ديسمبر 2024 13:20

أعلنت مجموعة برجيل القابضة عن تعاونها مع شركة «آساندا المحدودة»، المسؤولة عن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في جزر المالديف، لتعزيز السياحة العلاجية وتوسيع خيارات الرعاية الصحية لسكان المالديف.

وتفتح هذه الشراكة الاستراتيجية، الأبواب أمام المرضى في المالديف للوصول إلى العلاجات المتقدمة، بما في ذلك عمليات زرع الأعضاء المتعددة والرعاية الطبية المعقدة في التخصصات الرئيسية، بما في ذلك الأورام من خلال مدينة برجيل الطبية «BMC».

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وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة «آساندا» في ماليه، جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، وأمينات زينيا، المديرة الإدارية، الرئيسة التنفيذية لشركة آساندا.

ويوفر هذا التعاون للمرضى، بموجب نظام التأمين الصحي الاجتماعي الوطني في جزر المالديف، إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية في مدينة برجيل الطبية.

المصدر: وام
مستشفى برجيل
المالديف
الإمارات
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