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علوم الدار

تطبيق «الاتحادية للموارد البشرية» ينال جائزة الشرق الأوسط

تطبيق «الاتحادية للموارد البشرية» ينال جائزة الشرق الأوسط
11 ديسمبر 2024 14:31

فاز التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «FAHR» بجائزة الشرق الأوسط للموارد البشرية، التي يشرف عليها المعهد البريطاني العالي لتطوير الموارد البشرية «CIPD».

وحصل التطبيق على المركز الأول، في جائزة «CIPD Middle East People Award» ضمن فئة أفضل مبادرة للابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، عن العام 2024.

وقال عاصم العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن فوز تطبيق «FAHR» بجائزة عريقة على مستوى الشرق الأوسط يعكس مكانة الهيئة، وقدرتها على المنافسة عالمياً، كما يبرز أهمية الدور الذي لعبه تطبيقها الذكي في تحسين تجربة المستخدمين من موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من إتمام إجراءات وعمليات الموارد البشرية بسهولة وسرعة فائقة، بالاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخصائص الرقمية المتطورة.

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واعتبر الفوز إضافة نوعية إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الهيئة، وقائمة الجوائز التي حصلت عليها مبادراتها الاستراتيجية خلال السنوات الماضية، حيث يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به في سبيل تنمية وتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، باستثمار أفضل الأنظمة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع التطور السريع والملحوظ في هذا المجال.

ومرت عملية التقييم عبر مراحل عدة، إذ تم عرض التطبيق الذكي، وأبرز خصائصه المعززة بالذكاء الاصطناعي، لا سيما المرتبطة منها بنظام إدارة الأداء، ونظام التدريب والتطوير.

المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الحكومة الاتحادية
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