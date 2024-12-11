أكاديمية ربدان تعلن قبول ترشحها لاعتماد دولي مرموق

أعلنت أكاديمية ربدان، اليوم قبول ترشحها لاعتماد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC)، وهي هيئة الاعتماد الرائدة عالمياً في الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك بعد زيارة لجنة مُختصة من 9 خبراء ومراجعين متخصصين إلى مقر أكاديمية ربدان في أبوظبي، الذين أجروا تقييماً دقيقاً وشاملاً لامتثال أكاديمية ربدان لجميع المعايير والمتطلبات الأساسية المعتمدة من الرابطة، تبعها الإعلان عن قبول ترشح الأكاديمية رسمياً لهذا الاعتماد العالمي المرموق.

ويعكس قبول ترشح الأكاديمية امتثالها للعديد من المتطلبات والمعايير العالمية، منها على سبيل المثال لا الحصر برامج الأكاديمية ذات الجودة العالية مع مخرجات تعلم واضحة، وهيئة تدريسية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وأنظمة دعم قوية للطلبة مثل الإرشاد الأكاديمي وخدمات التوظيف، والفعالية المؤسسية وعمليات التحسين المستمرة، فضلاً عن الالتزام بمعايير الرابطة ذات الصلة بالحوكمة والتخطيط المؤسسي وجودة التعليم.

وأكد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مكانة أكاديمية ربدان المرموقة عالمياً، مُشيراً إلى أن: "اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC) ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأكاديمية، يعكس مصداقيتها عالمياً، ويعزز سمعتها وميزتها التنافسية، كما يُمهد الطريق أمام شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية أخرى من خلال برامج التبادل الطلابي والتعاون البحثي والبرامج الأكاديمية المزدوجة.

وأضاف أن أكاديمية ربدان تتطلع من خلال هذا الاعتماد إلى جذب المزيد من الطلبة الدوليين، بالنظر إلى الموثوقية التي تحصل عليها الأكاديمية من قِبل أصحاب العمل، سواء محليًا أو دوليًا، وما تتمتع به من تميُّز أكاديمي عالمي، إلى جانب الكفاءة العالية لأعضاء هيئة التدريس من خريجي أفضل 200 جامعة حول العالم، موضِّحاً الميّزة التي يمنحها هذا الاعتماد، حيثُ يُمكن طلاب المؤسسات المعتمدة نقل وتحويل ساعاتهم الدراسية بسهولة أكبر إلى جامعات معتمدة أخرى حول العالم.

وتسعى أكاديمية ربدان في إطار رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون مرجعاً أكاديمياً وبحثياً وتدريبياً معتمداً عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.ويُعزِّز هذا الاعتماد من رؤية الأكاديمية الطموحة، التي توفر نظام التعليم ذا المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى.

وتمثل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة أكاديمية ربدان تمهد إلى حصول أكاديمية ربدان على الاعتماد العالمي من الرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات (SACSCOC)، وذلك من خلال عملية مراجعة وتقييم مستمرة.