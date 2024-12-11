قادة التميز يعبرون عن امتنانهم للقيادة الرشيدة لتحقيق طموحاتهم

أعرب عدد من قادة التميز الذين تم تكريمهم بأوسمة رئيس مجلس الوزراء عن امتنانهم للقيادة الرشيدة التي وفرت لهم الفرص المناسبة والبيئة الإيجابية والتحفيز لتحقيق طموحاتهم.

وقال الدكتور عبدالله صقر المعلا من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيب إن التميز أساسه في الأسرة، ولا يحدث بين يوم وليلة بل هو نتاج عمل مستمر يبدأ من البيت ويستمر عبر مراحل مختلفة من الحياة، وأكد أن الأسرة تعتبر الركيزة الأولى التي تبني الشخص ثم تأتي المدرسة والمراحل الأخرى في الحياة التي تشكل مناهج التفكير والطموح.

وأضاف المعلا على هامش تكريم الفائزين بجائزة "محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي أن التميز لا يتوقف عند مجرد محاكاة الآخرين أو اللحاق بهم بل يتطلب منك أن تكون صاحب هدف عال ورؤية واضحة وأن تواجه الصعوبات بعزيمة وإصرار معتبرا التغلب عليها هو السبيل لتحقيق الأفضل.

وأكد أن الرؤية الواضحة تساهم بشكل لافت في الوصول إلى التميز سواء على المستوى الشخصي أو المهني عبر الفهم العميق لأهمية وضع أهداف عالية والعمل على تحقيقها.

ومن جهته أعرب عبداللطيف عبدالله السيابي من وزارة التربية والتعليم الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل معلم عن فخره بهذا التكريم وامتنانه للقيادة الرشيدة على منحه هذا الوسام كما وجه شكره إلى جميع زملاء الميدان التربوي الذين ساندوه في مختلف المبادرات التي قام بها.

وأكد أن هذا التقدير يأتي نتيجة للجهود الجماعية التي بذلها جميع المعلمين والإداريين في الميدان التربوي ...مشيرا إلى أن المعلم ليس وحده من يحقق النجاح بل هو جزء من منظومة تعليمية متكاملة تسعى لتحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن التعليم هو المسار الذي يسهم في بناء الإنسان والمجتمع وحث جميع الزملاء في الميدان التربوي للعمل على نشر قيم التميز والإبداع حتى نواصل تعزيز رفاهية وسعادة مجتمع الإمارات وصولا إلى المزيد من التقدم والتطور .

ونوه بأن الطلاب هم مصدر إلهام له وأنهم المحرك الأساسي لرحلة التميز لذا يجب تزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية ...داعيا جميع الطلاب إلى السعي نحو التميز وأن يكونوا قدوة لأقرانهم.

ومن جانبها ذكرت مريم سلطان سالم الزعابي من وزارة الطاقة والبنية التحتية الحاصلة على وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال سعادة المتعاملين أن هذا التكريم يترجم العمل الدؤوب وحرص القيادة الرشيدة على تمكين الأفراد من التميز وذلك بخلق فرص وبيئة عمل تحث على المثابرة للوصول إلى المراكز المتقدمة ...لافتة إلى أن المحرك الرئيسي للأفراد هو التقدير والتحفيز اللذان يلعبان دورا كبيرا على التفوق وهذه الثقافة تمثل أحد أسرار نجاح الإمارات في مختلف المجالات.

وأكدت أن التميز في دولة الإمارات مسار ثابت رسمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهو إرث مستمر يقتدي به الجميع لتقديم الأفضل لرد الجميل للوطن الغالي.

